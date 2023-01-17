Пункти допомоги у Польщі: куди українцям звертатися за підтримкою
Джерело:Visit Ukraine
Польща продемонструвала наймасштабнішу підтримку українцям у ці складні часи в багатьох сферах. Вона прийняла понад 1,5 мільйона біженців. У країні розгорнули понад 300 пунктів допомоги для наших громадян.
У спеціалізованих пунктах українські біженці можуть скористатися певними послугами. Дізнайтеся детальніше про контакти установ та яку саме допомогу пропонують.
Яку допомогу можна отримати в Пунктах допомоги
У кожному із трьохсот пунктів допомоги українські біженці можуть розраховувати на медичну, юридичну та психологічну допомогу. Також спеціалізовані пункти надають українцям і матеріальну підтримку.
Завдяки грошовій допомозі, біженці можуть оплатити лікування, медичні засоби, реабілітацію, покупку необхідних речей та засобів особистої гігієни. Матеріальною підтримкою передбачається і видача талонів на харчування.
Як знайти пункти допомоги українцям у Польщі
Для легкого пошуку найближчого пункту допомоги була створена інтерактивна мапа. Завдяки їй можна швидко дізнатися розташування найближчого до вас пункту.
Крім того, для українців, які наразі перебувають на території Польщі та потребують допомоги, була створена спеціальна гаряча лінія: +48 222 309 900.
Отримати консультації можна цілодобово. Для розуміння оператори розмовляють українською та англійською мовами.
Скільки біженців проживає зараз в Польщі
На сьогодні польський номер PESEL отримали понад 1,5 мільйона українців, які прибули з початком повномасштабного вторгнення Росії (близько половини – це діти). За підрахунками експертів, зараз у Польщі залишилося від 1,2 до 1,3 мільйона біженців.