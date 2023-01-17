Пункти допомоги у Польщі: куди українцям звертатися за підтримкою

У спеціалізованих пунктах українські біженці можуть скористатися певними послугами. Дізнайтеся детальніше про контакти установ та яку саме допомогу пропонують.

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Яку допомогу можна отримати в Пунктах допомоги

У кожному із трьохсот пунктів допомоги українські біженці можуть розраховувати на медичну, юридичну та психологічну допомогу. Також спеціалізовані пункти надають українцям і матеріальну підтримку.

Завдяки грошовій допомозі, біженці можуть оплатити лікування, медичні засоби, реабілітацію, покупку необхідних речей та засобів особистої гігієни. Матеріальною підтримкою передбачається і видача талонів на харчування.

Як знайти пункти допомоги українцям у Польщі

Для легкого пошуку найближчого пункту допомоги була створена інтерактивна мапа. Завдяки їй можна швидко дізнатися розташування найближчого до вас пункту.

Інтерактивна мапа із розташуванням Пунктів допомоги / Скриншот із мапи

Крім того, для українців, які наразі перебувають на території Польщі та потребують допомоги, була створена спеціальна гаряча лінія: +48 222 309 900.

Отримати консультації можна цілодобово. Для розуміння оператори розмовляють українською та англійською мовами.

Скільки біженців проживає зараз в Польщі

На сьогодні польський номер PESEL отримали понад 1,5 мільйона українців, які прибули з початком повномасштабного вторгнення Росії (близько половини – це діти). За підрахунками експертів, зараз у Польщі залишилося від 1,2 до 1,3 мільйона біженців.