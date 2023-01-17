В специализированных пунктах украинские беженцы могут пользоваться определенными услугами. Узнайте подробнее о контактах учреждений и какую помощь предлагают.
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Какую помощь можно получить в Пунктах помощи
В каждом из трехсот пунктов помощи украинские беженцы могут рассчитывать на медицинскую, юридическую и психологическую помощь. Также специализированные пункты оказывают украинцам и материальную поддержку.
Благодаря денежной помощи беженцы могут оплатить лечение, медицинские средства, реабилитацию, покупку необходимых вещей и средств личной гигиены. Материальной поддержкой предполагается и выдача талонов на питание.
Как найти пункты помощи украинцам в Польше
Для легкого поиска ближайшей точки помощи была создана интерактивная карта. Благодаря ей можно быстро узнать расположение ближайшего к вам пункта.
Интерактивная карта с расположением Пунктов помощи / Скриншот с карты
Кроме того, для украинцев, которые находятся на территории Польши и нуждаются в помощи, была создана специальная горячая линия: +48 222 309 900.
Получить консультации можно круглосуточно. Для понимания операторы говорят на украинском и английском языках.
Сколько беженцев проживает сейчас в Польше
На сегодняшний день польский номер PESEL получили более 1,5 миллиона украинцев, прибывших с началом полномасштабного вторжения России (около половины – это дети). По подсчетам экспертов, сейчас в Польше осталось от 1,2 до 1,3 миллиона беженцев.