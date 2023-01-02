У Гданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців

Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг, що дозволяє українцям оформлювати паспортні документи за межами України. Ще один паспортний сервіс відкрився у Гданську.

Для українців у Гданську відкрили ще один паспортний сервіс

Стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" відкрився у польському місті 30 грудня. Про це поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Новий центр відкрито у місті Гданськ за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

У стаціонарному центрі обслуговування українці можуть звернутись за такими послугами:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення закордонного паспорта;

оформлення ID-картки;

обмін водійського посвідчення;

страхування.

Громадян закликали звернути увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

Зазначається, що оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

Графік роботи центру: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

МВС нагадало, що у Польщі відкриті 4 відокремлені підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві. Понад 100 000 українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.

Крім того, наступного року планують відкриття аналогічних центрів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.