Для украинцев в Гданьске открыли еще один паспортный сервис
Стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" открылся в польском городе 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Новый центр открыт в городе Гданьск по адресу: Gdansk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.
В стационарной центр обслуживания украинцы могут обратиться за такими услугами:
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- оформление ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
Граждан призвали обратить внимание, что прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".
Отмечается, что оплата производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
График работы центра: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.
Кроме того, в следующем году планируется открытие аналогичных центров в Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции.