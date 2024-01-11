Жилье предоставляют на той федеральной земле, где беженцы регистрируются впервые. Где еще принимают украинских беженцев в Германии и какие условия в первичных пунктах приема читайте дальше!

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В какое жилье могут поселить прибывших беженцев?

Государство предоставляет жилье и питание прибывающих из Украины беженцев. Однако условия жизни в первые месяцы несколько проблемны. Среди доступных вариантов проживания – квартиры, гостиницы, общежития, перепрофилированные дома престарелых, казармы и даже приспособленные пустые гипермаркеты. Иногда – с удобствами на улице.

Кроме того, важно отметить, что беженцы из других стран также могут размещаться рядом с украинскими беженцами.

В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Если вам негде жить, вы никогда не останетесь на улице, но рассчитываете на много месяцев проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи большого города,

– предупреждают волонтеры проекта.

В целях эффективного управления потоком беженцев были созданы пункты первоначального приема, также известные как лагеря, для размещения большинства прибывших. По прибытии особи систематически распределяются по всей федеральной земле. Однако, в случае превышения квот, беженцы могут быть перенаправлены на альтернативные территории для надлежащего размещения.

Отмечается, что есть только одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте вас не примут. Для переезда в другую землю потребуется специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или обучение, супруги или несовершеннолетние дети.

В каких землях открыты лагеря первоначального приема?

В столице Германии и в федеральных землях открыты следующие пункты приема беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляется на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть специальным автобусом. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все сведения, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Аэропорт Тегель в Германии / Фото Unsplash

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных размером больше кошки.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных размером больше кошки. Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, машиной можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовых пород. Все животные живут в приюте на территории приемного пункта, где хозяева их три раза в день навещают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах животных не размещают.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, машиной можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовых пород. Все животные живут в приюте на территории приемного пункта, где хозяева их три раза в день навещают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах животных не размещают. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собаки надо будет держать постоянно на поводке.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собаки надо будет держать постоянно на поводке. Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – могут не принять беженцев из Украины и отправить дальше за свой счет. Этот лагерь не принимает с животными. По некоторым данным, охрана не пускает в лагерь людей, имеющих в паспортах канадские визы.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными. приемные пункты Ankerzentrum – перед выездом следует узнать, где есть свободные места. Контакты: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. Остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если получить поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Лебах).

Тюрингия:

Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15);

Условия во всех лагерях первичного приема примерно одинаковы. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.

Заметим, 8 января в Германии начались масштабные забастовки, что может привести к транспортному коллапсу. Фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.