Что нужно знать о такой помощи – Рассказываем ниже в материале.

Читайте также Наибольшие выплаты в Европе: Ирландия может снизить помощь украинцам Зачем оказывают помощь на обустройство жилья? В Германии арендаторы обычно получают жилье без какой-либо мебели, поэтому переезжают почти в немеблированные квартиры. Осознавая финансовые ограничения, с которыми сталкиваются лица с низким доходом или без него, Центр занятости предлагает поддержку в разных формах, включая единовременную помощь для облегчения процесса поселения в новом доме. Эта помощь может быть предоставлена как наличными, так и в форме сертификата, позволяющего получателям приобрести необходимую мебель, бытовую технику или материалы для ремонта. Жители, переехавшие в новое жилье, могут получить финансовую помощь. Хотя точная сумма помощи остается неурегулированной, обычно отдельные лица получают до 1000 евро каждая. С другой стороны, семьи, как правило, получают большие суммы пособия. Чтобы подать заявку на финансирование, направленную на улучшение своих новых домов, лица должны подать письменный запрос в центр занятости. Заметьте: Центр занятости оплачивает приобретение большинства необходимых вещей для базового комфорта в новом доме. Это могут быть: кровать, холодильник, стиральная машина, плита, утюг, пылесос, постельное белье, полотенца, посуда, зеркало. Также на период беременности и после рождения ребенка можно получить специальные вещи: кроватка, тележка, пеленочный столик.

Как оформить заявку?

Заявителям следует составить полный перечень всех необходимых предметов и мебели для их новых помещений, хотя это и не гарантирует финансирование для каждого предмета, но стоит их указать.

Затем нужно заполнить заявление за шаблоном. После отправки ответа можно ожидать в течение 1 – 2 недели. В Джобцентре должен быть выделен срок – время визита.

Для того чтобы претендовать на деньги на приобретение мебели, следует отвечать условиям:

заявителю выплачивают пособие от Джобцентра;

заявителю есть 25 лет;

это первый переезд на отдельную квартиру;

заявитель после развода переезжает на новое место и не имеет возможности купить мебель;

в предыдущем жилье произошел пожар или несчастный случай, не покрываемый страховкой.

В ответ на обращение, поступившее в Центр занятости, работник социальной службы проведет проверку. Она будет включать в себя осмотр жилья заявителя с целью установления его подлинной потребности. Кроме того, может быть проведена оценка их мебели и имущества, чтобы определить срочность требований. Сумма и вид оказанной помощи будут зависеть от ситуации каждого человека.

Как получить помощь от Jobcenter на обустройство жилья / Фото handbookgermany.de

Сертификаты на товары: детали

Чтобы помочь беженцам, Центр занятости ввел программу, по которой они раздают подарочные сертификаты, известные как gutsteins (гутштайны), для приобретения определенных вещей. На каждом сертификате указана определенная сумма, позволяющая получателям получить товары первой необходимости. Беженцам предоставляется исчерпывающий список мест, где они могут удобно приобрести необходимые вещи. Эти заведения включают в себя магазины бытовой техники, доступные розничные магазины бытовых товаров, магазины секонд-хенда и онлайн-платформы по перепродаже.

Обычно на хозмагазины выделяют 200 евро, на магазины мебели – 150 евро. Иногда компании предлагают бесплатные товары по ремонту, а также краску для стен. Об этом следует интересоваться в торговых компаниях.

У учреждения есть договоренность с магазинами, поэтому отчитываться о покупке не нужно. Чтобы купить вещи, следует отдать продавцу подарочный сертификат и оплатить товар. Но если вместо сертификата выдадут деньги, могут потом попросить чеки в подтверждение покупки.

Обратите внимание: статус временной защиты, предоставленный украинцам, проживающим в Германии, будет действовать до 4 марта 2024 года. Впрочем, беженцы могут заранее подать заявление о его продлении. Как это сделать – узнайте по ссылке!