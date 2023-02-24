Українці покращили ситуацію на ринку праці Німеччини: очікують на ще позитивніші показники

Протягом останнього року в Німеччині збільшилася кількість українців, які сплачують соціальні внески із зарплати. У Федеральному агентстві зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікують на зростання цієї кількості. Про це сказав член правління агентства зайнятості Даніель Терценбах.

Читайте також Робота для українців в країнах Європи: де та скільки можуть заробити біженці

Так, нині в Німеччині, у порівнянні з 24 лютого минулого року, вже на 65 000 більше українців сплачують внески соціального страхування.

Крім того, ще 21 тисячу українців працевлаштовано на мініроботах, де заробляють не більше 520 євро на місяць і не платять соціальні внески.

В країні очікують на ще більше працівників в найближчі тижні і місяці. Ними стануть переселенці, які закінчують інтеграційні та професійні мовні курси. Тож така кількість людей значно полегшує ситуацію на ринку праці, вважають у Федеральному агентстві зайнятості.

"Майже кожен має шанс на ринку праці"

Як пояснив німецький чиновник, метою агентства зайнятості не було одразу працевлаштовувати українських біженців на низькокваліфіковану роботу, а влаштовувати їх на роботу відповідно до їхніх можливостей та кваліфікації. Терценбах вважає, що зараз є шанс працевлаштувати більший відсоток біженців завдяки вдосконаленим процедурам та більш цілеспрямованій роботі центрів зайнятості.

Майже кожен має шанс на цьому ринку праці,

– зауважив він.

За його словами, є очевидним, що значна частина біженців з України бажає залишитися в Німеччині на довший період, тому і вмотивована вивчати німецьку мову і працювати.

згідно з певними дослідженнями, 37% переселенців з України думають залишитися в Німеччині, а 34% мають намір повернутись додому після закінчення війни.