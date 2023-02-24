Украинцы улучшили ситуацию на рынке труда Германии: ожидают еще более положительные показатели

За последний год в Германии увеличилось количество украинцев, уплачивающих социальные взносы с зарплаты. В Федеральном агентстве занятости (Bundesagentur für Arbeit) ожидают роста этого количества. Об этом сказал член правления агентства занятости Даниэль Терценбах.

Читайте также Работа для украинцев в странах Европы: где и сколько могут заработать беженцы

Так, сейчас в Германии по сравнению с 24 февраля прошлого года уже на 65 000 больше украинцев платят взносы социального страхования.

Кроме того, еще 21 тысяча украинцев трудоустроена на мини-роботах, где зарабатывают не более 520 евро в месяц и не платят социальные взносы.

В стране ожидают еще больше работников в ближайшие недели и месяцы. Ими станут переселенцы, оканчивающие интеграционные и профессиональные языковые курсы. Так что такое количество людей значительно облегчает ситуацию на рынке труда, считают в Федеральном агентстве занятости.

"Почти каждый имеет шанс на рынке труда"

Как объяснил немецкий чиновник, целью агентства занятости не было сразу трудоустраивать украинских беженцев на низкоквалифицированную работу, а устраивать их на работу в соответствии с их возможностями и квалификацией. Терценбах считает, что сейчас есть шанс трудоустроить больший процент беженцев благодаря усовершенствованным процедурам и более целенаправленной работе центров занятости.

Почти каждый имеет шанс на этом рынке труда,

– заметил он.

По его словам, очевидно, что значительная часть беженцев из Украины желает остаться в Германии на более длительный период, поэтому и мотивирована изучать немецкий язык и работать.

что согласно определенным исследованиям, 37% переселенцев из Украины думают остаться в Германии, а 34% намерены вернуться домой после окончания войны.