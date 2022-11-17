Виплати українським біженцям: у Нідерландах змінюють розмір грошової допомоги

Вони відбуватимуться у два етапи: з 1 грудня та 1 лютого. Про це повідомили у фундації "Українці в Нідерландах".

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З 1 грудня збільшується розмір витрат на одяг та особисті речі. Якщо зараз це 55 євро, то з першого дня зими сума збільшиться до 56,12 євро на людину.

Натомість з 1 лютого зміни будуть суттєвіші:

Муніципалітети зможуть припинити виплату щомісячної грошової допомоги для всієї сім'ї, якщо дорослий член сім'ї отримує дохід від роботи або пільг, як-от допомога по безробіттю чи інвалідності.

Грошова допомога, яку отримують ті, хто живе у приймаючих сім'ях, буде скоригована до 93 євро на людину на місяць. Ця сума буде однаковою як для дорослих, так і для дітей. Наразі ця допомога становить 215 євро на місяць для дорослих, 55 для неповнолітніх.

До грошових виплат на харчування, буде застосовуватися шкала відповідно до розміру сім'ї. Тобто, що більша родина, то менша місячна харчова складова на людину. На сайті уряду поки що не написано конкретні суми, зараз на харчування виплачується 205 євро на людину.

Які соціальні виплати у Нідерландах є зараз

Українські переміщені особи отримують 260 євро на особу в місяць. Це сума складається з 205 євро на їжу та 55 євро на одяг та інші особисті речі. Муніципалітети можуть сплачувати всю суму, але можуть також утримувати частину грошей як оплату за харчування або одяг та інші особисті речі, які надаються біженцям. Тобто, якщо ви живете у центрі для переміщених осіб з України і отримуєте там триразове харчування, ваш муніципалітет може виплачувати вам лише 55 євро на місяць.

Якщо ж українці проживають у місцевій родині, то отримують щомісячну додаткову суму, так звану житлову складову у розмірі 215 євро на дорослого та 55 євро на неповнолітнього. Самі сім'ї не отримують прямої компенсації за утримання біженців. Ідея виплат полягає в тому, щоб переміщені особи могли самі сплатити за додаткові витрати, що пов'язані з їх проживанням у нідерландській родині.

Зазначається, що виплати продовжують що три місяці. Поки що гроші мають виплачувати до кінця 2022 року.