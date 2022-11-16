Так, днями у Польщі повідомляли про здороження риби, яку поляки здебільшого їдять раз на рік та подають лише на Різдво. А на цей раз з'явилася розширеніша статистика росту цін в польських магазинах, що може відбитися на приготуванні страв на Святвечір й не лише.

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Щоденні закупи поляків дорожчають шаленими темпами

Аналіз цін на кілька десятків основних товарів, проведений UCE Research, показує, що дорожчає майже все. Шалена інфляція не вщухає, а значить, цьогорічні різдвяні свята будуть ще дорожчим. Не тільки в порівнянні з минулим роком. Ціни на окремі товари будуть навіть вищі, ніж зараз.

Оприлюднені дані свідчать, що інфляція у жовтні 2022 року склала 17,9%. При цьому ціни в магазинах зростають набагато більше. Так, у жовтні харчі зросли у ціні майже на 22%.

Які ціни в супермаркетах Польщі

Серед 48 товарів, ціни на які проаналізували в рамках дослідження "Індекс цін у роздрібних магазинах", беззаперечним "лідером" здорожчення став корм для собак, за який доводиться платити на понад 63% більше, ніж торік. Цікаво, що котячий корм зріс у ціні лише на 8,5%. До групи товарів, ціни на які зросли не більш як на 10%, також віднесли зубну пасту, засіб для миття посуду та яблука.

Суттєво подорожчали олія, маргарин та цукор. За ці товари тепер доводиться платити на 50%, ніж минулого року. На 43,5% подорожчали паперові рушники, на понад 40% – туалетний папір.

До слова! У дослідженні "Індекс цін у роздрібних магазинах", проведене UCE Research та WSB Universities, експерти врахували зміни цін на 48 товарів, які найчастіше вибирають споживачі.