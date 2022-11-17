В Нидерландах изменяют размер денежной помощи

Они будут проходить в два этапа: с 1 декабря и 1 февраля. Об этом сообщили в фонде "Украинцы в Нидерландах".

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С 1 декабря увеличивается размер расходов на одежду и личные вещи. Если сейчас это 55 евро, то с первого дня зимы сумма увеличится до 56,12 евро на человека.

С 1 февраля изменения будут существеннее:

Муниципалитеты смогут прекратить выплату ежемесячного пособия для всей семьи, если взрослый член семьи получает доход от работы или льгот, таких как пособие по безработице или инвалидности.

Денежная помощь, которую получают живущие в принимающих семьях, будет скорректирована до 93 евро на человека в месяц. Эта сумма будет одинакова как для взрослых, так и для детей. В настоящее время эта помощь составляет 215 евро в месяц для взрослых, 55 для несовершеннолетних.

К денежным выплатам на питание будет применяться шкала в соответствии с размером семьи. То есть, чем больше семья, тем меньше месячная пищевая составляющая на человека. На сайте правительства пока не написаны конкретные суммы, сейчас на питание выплачивается 205 евро на человека.

Какие социальные выплаты в Нидерландах сейчас

Украинские перемещенные лица получают 260 евро на человека в месяц. Эта сумма состоит из 205 евро на еду и 55 евро на одежду и другие личные вещи.

Муниципалитеты могут платить всю сумму, но могут также содержать часть денег как оплату за питание или одежду и другие личные вещи, предоставляемые беженцам. То есть если вы живете в центре для перемещенных лиц из Украины и получаете там трехразовое питание, ваш муниципалитет может выплачивать вам всего 55 евро в месяц.

Если украинцы проживают в местной семье, то получают ежемесячную дополнительную сумму, так называемую жилищную составляющую в размере 215 евро на взрослого и 55 евро на несовершеннолетнего. Сами семьи не получают прямую компенсацию за содержание беженцев. Идея выплат состоит в том, чтобы перемещенные лица могли сами заплатить за дополнительные расходы, связанные с их проживанием в нидерландской семье.

Отмечается, что выплаты продлевают каждые три месяца. Пока деньги должны выплачиваться до конца 2022 года.