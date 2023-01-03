Ізраїль запровадить серйозні обмеження для українців: що зміниться у 2023

Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни. Таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю.

На українців в Ізраїлі чекають серйозні обмеження

Обмеження стосуватимуться українців, які прибудуть в країну після 1 жовтня. У них не буде можливості легально влаштуватися на роботу.

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