Ізраїль запровадить серйозні обмеження для українців: що зміниться у 2023
Джерело:Haaretz
Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни. Таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю.
На українців в Ізраїлі чекають серйозні обмеження
Обмеження стосуватимуться українців, які прибудуть в країну після 1 жовтня. У них не буде можливості легально влаштуватися на роботу.
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У МВС пояснили, що українці, які виїхали в Ізраїль після початку повномасштабного російського вторгнення, підпадають під груповий захист від депортації, яку щомісяця продовжує голова МВС. Так, їм дозволено працювати через 90 днів після прибуття в країну.
При цьому біженці, які прибули до країни після червня 2022 року, підпадають під дію процедури, яка обмежує працевлаштування. Зокрема, у 17 містах країни громадяни України можуть працювати лише у таких сферах:
- на будівництві;
- у сільському господарстві;
- в установах з догляду за хворими та літніми людьми;
- у готелях.
Обмеження працевлаштування цих українців певними містами та професіями збільшує їх шанси на експлуатацію з боку роботодавців, які добре усвідомлюють, що їм важко знайти роботу. В результаті вони можуть жити в злиднях, не отримують соціальних послуг і мають дуже мало прав,
– пише видання.
Зауважимо, загалом з початку війни до Ізраїлю з України приїхали 46 206 українців. Серед них – близько тисячі були визнані такими, хто підпадає під дію закону про депортацію. З того часу країну вже залишили 30 792 українці. Наразі там перебувають 14 420 українських біженців.Зверніть увагу! Що варто знати українцям про поїздку до Ізраїлю, коротко розповідаємо у нашому матеріалі.