Украинцев в Израиле ждут серьезные ограничения

Ограничения будут касаться украинцев, которые прибудут в страну после 1 октября. У них не будет возможности легально устроиться на работу.

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В МВД объяснили, что уехавшие в Израиль украинцы после начала полномасштабного российского вторжения, подпадают под групповую защиту от депортации, которую ежемесячно продолжает глава МВД. Так, им разрешено работать через 90 дней после прибытия в страну.

При этом, прибывшие в страну беженцы после июня 2022 года, подпадают под действие процедуры, ограничивающей трудоустройство. В частности, в 17 городах страны граждане Украины могут работать только в следующих областях:

на стройке;

в сельском хозяйстве;

в учреждениях по уходу за больными и пожилыми людьми;

в отелях.

Ограничение трудоустройства этих украинцев определенными городами и профессиями увеличивает их шансы на эксплуатацию со стороны работодателей, хорошо осознающих, что им трудно найти работу. В результате они могут жить в нищете, не получают социальных услуг и имеют очень мало прав,

– пишет издание.

Отметим, всего с начала войны в Израиль из Украины приехали 46 206 украинцев. Среди них – около тысячи были признаны подпадающими под действие закона о депортации. С того времени страну уже покинули 30 792 украинца. Сейчас там находятся 14 420 украинских беженцев.

Обратите внимание! Что следует знать украинцам о поездке в Израиль, кратко рассказываем в нашем материале.