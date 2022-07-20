Ірландія призупинила безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців

Українці шукають прихистку від війни по всій Європі. Зокрема, наші громадяни зупиняються і в Ірландії. Однак через наплив біженців з усього ЄС країна стикнулася з браком місць.

У зв'язку з цим Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Таким чином влада країни намагається звільнити та зберегти більше місць для українців, які зайняли переселенці з інших держав.

І ще Найважче півріччя в українській історії: що змінилося у грошових переказах з-за кордону

З якими країнами Ірландія призупинила безвіз для біженців

Бельгія

Чехія

Данія

Фінляндія

Німеччина

Угорщина

Ісландія

Італія

Ліхтенштейна

Люксембург

Мальта

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Словаччина

Іспанія.

Зараз в Ірландії проживає 43 тисячі громадян України.

При цьому Ірландія й надалі прийматиме біженців з Великої Британії.

Яка зараз ситуація з вимушено переселеними особами в Ірландії

Через брак місць, які призначені для прийому біженців з України, сотні українців які з четверга (14 липня) прибули до країни, були вимушені спати на підлозі покинутої будівлі аеропорту в Дубліні. А уже відучора, 19 липня, вони перебуватимуть у наметовому містечку. Його звела ірландська армія неподалік столиці.

Вас це може зацікавити – Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС: дивіться відео