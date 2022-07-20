Ірландія призупинила безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців

20 липня 2022 , 16:04
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Джерело:

Politico

Українці шукають прихистку від війни по всій Європі. Зокрема, наші громадяни зупиняються і в Ірландії. Однак через наплив біженців з усього ЄС країна стикнулася з браком місць.

У зв'язку з цим Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Таким чином влада країни намагається звільнити та зберегти більше місць для українців, які зайняли переселенці з інших держав.

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До слова! Зараз в Ірландії проживає 43 тисячі громадян України.

З якими країнами Ірландія призупинила безвіз для біженців

  • Бельгія
  • Чехія
  • Данія
  • Фінляндія
  • Німеччина
  • Угорщина
  • Ісландія
  • Італія
  • Ліхтенштейна
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Словаччина
  • Іспанія.

При цьому Ірландія й надалі прийматиме біженців з Великої Британії.

Яка зараз ситуація з вимушено переселеними особами в Ірландії

Через брак місць, які призначені для прийому біженців з України, сотні українців які з четверга (14 липня) прибули до країни, були вимушені спати на підлозі покинутої будівлі аеропорту в Дубліні. А уже відучора, 19 липня, вони перебуватимуть у наметовому містечку. Його звела ірландська армія неподалік столиці.

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Автор: Назарій Сорока