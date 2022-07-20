В связи с этим Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы. Таким образом, власти страны пытаются освободить и сохранить больше мест для украинцев, которые заняли переселенцы из других государств.

И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы

К слову! Сейчас в Ирландии проживает 43 тысяч граждан Украины.

С какими странами Ирландия приостановила безвиз для беженцев

Бельгия

Чехия

Дания

Финляндия

Германия

Венгрия

Исландия

Италия

Лихтенштейна

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Испания.

При этом Ирландия и дальше будет принимать беженцев с Великой Британии.

Какая сейчас ситуация с вынужденно переселенными лицами в Ирландии

Из-за нехватки мест, предназначенных для приема беженцев из Украины, сотни украинцев, которые с четверга (14 июля) прибыли в страну, были вынуждены спать на полу заброшенного здания аэропорта в Дублине. А уже со вчерашнего дня, 19 июля, они будут находиться в палаточном городке. Его возвела ирландская армия недалеко от столицы.