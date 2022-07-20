В связи с этим Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства стран Европы. Таким образом, власти страны пытаются освободить и сохранить больше мест для украинцев, которые заняли переселенцы из других государств.

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С какими странами Ирландия приостановила безвиз для беженцев

  • Бельгия
  • Чехия
  • Дания
  • Финляндия
  • Германия
  • Венгрия
  • Исландия
  • Италия
  • Лихтенштейна
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • Испания.

При этом Ирландия и дальше будет принимать беженцев с Великой Британии.

Какая сейчас ситуация с вынужденно переселенными лицами в Ирландии

Из-за нехватки мест, предназначенных для приема беженцев из Украины, сотни украинцев, которые с четверга (14 июля) прибыли в страну, были вынуждены спать на полу заброшенного здания аэропорта в Дублине. А уже со вчерашнего дня, 19 июля, они будут находиться в палаточном городке. Его возвела ирландская армия недалеко от столицы.

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