Так, новоприбывшим будут выдавать специальные банковские карты с денежными средствами. Эти деньги украинцы смогут тратить на первые нужды.

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Украинцам во Франции будут выдавать карточки с деньгами на первое время

Французский стартап банковских услуг Welcome.Place заключил соглашение с финскими PayTechs Enfuce и Epassi, а также с платежным гигантом Visa, чтобы запустить карты для прибывающих во Францию украинских беженцев.

Ускорение доступа к основной денежной системе улучшает перспективы восстановления жизни в новых условиях, и потому Visa гордится тем, что работает с Enfuce над созданием программы Welcome.Place для пострадавших от вынужденного переселения,

– сказала представитель компании Visa Кэтрин Браун.

Лица со статусом беженца или иммигранта получат "Приветственный пакет" с картой Visa, на которой предварительно будут зачислены средства для облегчения затрат на ряд товаров и услуг в течение первых недель их пребывания во Франции.

Программа сможет удаленно устанавливать полный контроль над расходами по каждой карте, в том числе и то, где и как ее можно использовать, с полным отслеживанием и мониторингом расходования средств.

Пилотный проект планируется завершить в этом году, а затем, вероятно, будет подписан больший контракт, чтобы расширить масштабы карточной программы для обслуживания большего количества беженцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину во Францию приехало около 120 тысяч украинских граждан.