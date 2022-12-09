У Дубліні платитимуть по 800 євро за розміщення українських біженців

Через російське вторгнення в Україну, мільйони українців вирушили шукати тимчасового прихистку в інші країни світу. Чимало з них зупинилися в Ірландії.

Влада Дубліна шукає розв'язання проблеми із житлом для біженців

Наразі в країні зареєстровано близько 60 000 осіб. Ірландія потерпає від гострої нестачі доступного житла, тому місцева влада Дубліна прийняла важливе рішення щодо житла для біженців.

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Так, влада шукає вільні будинки для розміщення українських біженців, пропонуючи орендодавцям неоподатковувану плату в розмірі 800 євро на місяць.

Уряд Ірландії у жовтні заявив, що більше не може гарантувати розміщення біженцям з України. Тоді центр допомоги, розташований в аеропорту Дубліна, був тимчасово закритий для нових прохачів притулку. Приміщення було переповнене – людей було вдвічі більше ніж ліжок.

Щоб розвантажити систему та знайти більше житла, місцева влада вирішила запропонувати власникам будинків спеціальні фінансові стимули для прийому більшої кількості біженців. Влада шукає будинки для відпочинку або вільну нерухомість, придатну для проживання, своєю чергою пропонує власникам 800 євро неоподатковуваних щомісячних платежів. Така програма почне діяти з 1 грудня.

Як отримати виплату за розміщення українських біженців

Для участі у програмі власники нерухомості можуть звернутися до своїх місцевих рад або на спеціальний сайт. Влада проведе оцінку майна, щоб переконатися, що житло придатне для проживання. Після цього почнеться підбір мешканців.

Скільки українців ще виїдуть за кордон

За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.