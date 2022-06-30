Скільки українських біженців зараз проживає у чеських сім'ях

Український народ підтримують у всій Європі. І жителі Чехії не залишаються осторонь та приймають у себе вдома біженців. Читайте далі, скільком нашим громадянам уже надали прихисток чеські сім'ї.

В країнах Європи шириться добра ініціатива, в рамках якої небайдужі громадяни виділяють своє житло на потреби українців, що рятують від війни. У більшості випадків держави виплачують компенсації власникам помешкань.

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Скількох українців прихистили чехи та яка компенсація передбачена

За даними Міністерство праці, 45 тисяч біженців на сьогодні проживають у чеських сім'ях.

Тим часом чехам, які безкоштовно надають своє житло громадянам України, виплачують фінансову допомогу. З 1 липня сума компенсації зросте, а залежатиме вона від того, який саме тип житла виділили для біженців (окрему кімнату чи цілу квартиру / будинок):

за проживання в кімнаті держава виділятиме 3 тисячі крон на особу на місяць;

якщо українці зайняли цілу квартиру, то грошова допомога може варіюватися від 5 000 до 15 000 крон на місяць (залежно від кількості біженців, що проживають в помешканні).

Яким умовам повинне відповідати надане житло

наявність місця для відпочинку, приготування їжі та особистої гігієни

доступ до питної води

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Допомога виплачуватиметься тим, у кого біженці жили щонайменше 16 днів у календарному місяці.