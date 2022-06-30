В странах Европы ширится хорошая инициатива, в рамках которой небезразличные граждане выделяют свое жилье на нужды спасающих от войны украинцев. В большинстве случаев государства выплачивают компенсации владельцам жилья.

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Сколько украинцев приютили чехи и какая компенсация предусмотрена

По данным Министерства труда, 45 тысяч беженцев сегодня проживают в чешских семьях.

Тем временем чехам, бесплатно предоставляющим свое жилье гражданам Украины, выплачивают финансовую помощь. С 1 июля сумма компенсации возрастет, а будет зависеть она от того, какой именно тип жилья выделили для беженцев (отдельную комнату или целую квартиру/дом):

за проживание в комнате государство будет выделять 3 тысячи крон на человека в месяц;

если украинцы заняли целую квартиру, то денежная помощь может варьироваться от 5 000 до 15 000 крон в месяц (в зависимости от количества проживающих в доме беженцев).

Каким условиям должно соответствовать предоставленное жилье

наличие места для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены

доступ к питьевой воде

Важно! Помощь будет выплачиваться тем, у кого беженцы жили не менее 16 дней в календарном месяце.