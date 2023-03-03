Кліматичний бонус в Австрії: як українцям отримати 500 євро від уряду країни

Кліматичний бонус (Klimabonus) – це спеціальна виплата, яку отримують усі жителі Австрії. Гроші на виплату бонуса надходять з доходів від ціни на CO2, яку запровадили в жовтні 2022 року.

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Українці можуть претендувати на кліматичний бонус. Відповідну виплату можуть отримати всі особи, які мають основне місце проживання в Австрії понад 6 місяців у 2022 році.

Зазначається, що Клімабонус вже був виплачений більшості людей, які жили в Австрії із серпня по жовтень 2022 року. Але у лютому 2023 року передбачена ще одна хвиля виплат. Виплату отримають ті люди, які переселилися до Австрії лише у першій половині 2022 року або навіть народилися у першій половині 2022 року

Як отримати виплату