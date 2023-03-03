Що таке кліматичний бонус
Кліматичний бонус (Klimabonus) – це спеціальна виплата, яку отримують усі жителі Австрії. Гроші на виплату бонуса надходять з доходів від ціни на CO2, яку запровадили в жовтні 2022 року.
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Українці можуть претендувати на кліматичний бонус. Відповідну виплату можуть отримати всі особи, які мають основне місце проживання в Австрії понад 6 місяців у 2022 році.
Зазначається, що Клімабонус вже був виплачений більшості людей, які жили в Австрії із серпня по жовтень 2022 року. Але у лютому 2023 року передбачена ще одна хвиля виплат. Виплату отримають ті люди, які переселилися до Австрії лише у першій половині 2022 року або навіть народилися у першій половині 2022 року
Як отримати виплату
Klimabonus перераховується безпосередньо на рахунок або відправляється поштою.
Виплата становить 500 євро для дорослих чи 250 євро для неповнолітніх. З 2023 року розмір виплати Клімабонуса залежить від регіону вашого основного проживання.
Зверніть увагу! Klimabonus надходить прямо на ваш рахунок. Якщо ви регулярно отримуєте гроші від держави, вам нічого не потрібно робити. Клімабонус буде перераховано автоматично. Це стосується, наприклад, пенсіонерів, одержувачів допомоги на дітей і тих, хто отримує спеціальні надбавки. Зокрема усі, чий номер поточного рахунку збережено на сайті FinanzOnline, також отримають свій бонус автоматично.
Зареєструватися на платформі FinanzOnline та створити обліковий запис для входу можна за посиланням. Потім необхідно буде ввести свій банківський рахунок у свій податковий рахунок.
Отримати виплату можна і поштою
Існує ще один варіант отримати виплату – поштою в листі RSa. Такий лист можуть вручити тільки отримувачу. Втім, листоноша може віддати ваучер і довіреній особі.
Для цього необхідно:
- Заповнити форму Klimabonus Proxy, вказавши дані посвідчення особи та підпис.
- Зберігати проксі-форму в безпечному місці. Коли постачальник прибуває з Klimabonus, довіреній особі потрібно просто показати підписану форму довіреності та відповідний ідентифікатор, щоб отримати виплату.
Якщо на момент дзвінка кур'єра нікого немає вдома, Klimabonus доставлять до найближчого поштового відділення, і повідомлять отримувачу.
Слід зауважити, що ваучери можна використовувати в будь-якому місці, від супермаркетів до книгарні або обміняти на готівку у банку-партнері.