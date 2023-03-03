Климатический бонус (Klimabonus) – это специальная выплата, которую получают все жители Австрии. Деньги на выплату бонуса поступают с доходов от цены на CO2, введенной в октябре 2022 года.

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Украинцы могут претендовать на климатический бонус. Соответствующую выплату могут получить все лица, имеющие основное место жительства в Австрии более 6 месяцев в 2022 году.

Отмечается, что Климабонус уже был выплачен большинству людей, живших в Австрии с августа по октябрь 2022 года. Но в феврале 2023 предусмотрена еще одна волна выплат. Выплату получат люди, которые переселились в Австрию только в первой половине 2022 года или даже родились в первой половине 2022 года.

Как получить выплату