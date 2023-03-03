Что такое климатический бонус
Климатический бонус (Klimabonus) – это специальная выплата, которую получают все жители Австрии. Деньги на выплату бонуса поступают с доходов от цены на CO2, введенной в октябре 2022 года.
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Украинцы могут претендовать на климатический бонус. Соответствующую выплату могут получить все лица, имеющие основное место жительства в Австрии более 6 месяцев в 2022 году.
Отмечается, что Климабонус уже был выплачен большинству людей, живших в Австрии с августа по октябрь 2022 года. Но в феврале 2023 предусмотрена еще одна волна выплат. Выплату получат люди, которые переселились в Австрию только в первой половине 2022 года или даже родились в первой половине 2022 года.
Как получить выплату
Klimabonus перечисляется непосредственно на счет или отправляется по почте.
Выплата составляет 500 евро для взрослых или 250 для несовершеннолетних. С 2023 года размер выплаты Климабонуса зависит от региона вашего проживания.
Обратите внимание! Klimabonus поступает прямо на ваш счет. Если вы регулярно получаете деньги от государства, вам ничего не нужно делать. Климабонус будет перечислен автоматически. Это касается, например, пенсионеров, получателей пособия на детей и получающих специальные надбавки. В частности, все, чей номер текущего счета сохранен на сайте FinanzOnline, также получат свой бонус автоматически.
Зарегистрироваться на платформе FinanzOnline и создать учетную запись для входа можно по ссылке. Затем нужно будет ввести свой банковский счет в свой налоговый счет.
Получить выплату можно и по почте
Есть еще один вариант получить выплату – по почте в письме RSa. Такое письмо могут вручить только получателю. Впрочем, почтальон может отдать ваучер и доверенному лицу.
Для этого необходимо:
- Заполнить форму Klimabonus Proxy, указав данные удостоверения личности и подпись.
- Хранить прокси-форму в безопасном месте. Когда поставщик приезжает из Klimabonus, доверенному лицу нужно просто показать подписанную форму доверенности и соответствующий идентификатор для получения выплаты.
Если на момент звонка курьера никого нет дома, Klimabonus доставят в ближайшее почтовое отделение и сообщат получателю.
Следует заметить, что ваучеры можно использовать в любом месте, от супермаркетов до магазина или обменять наличными в банке-партнере.