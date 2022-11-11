Біженців у Відні поселять у 5-зірковому готелі у центрі міста

Так, з кожним днем виникає все більше проблем із розміщенням наших громадян. Федеральні землі обговорюють варіанти розселення до наметових таборів чи модульних будинків. Втім, зараз запустили новий проєкт житлової підтримки – селять у готель в центрі Відня.

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Це елітний готель у центрі столиці Австрії. У номерах 5-зіркового готелю збираються розмістити 350 жінок із дітьми. Майже сотня українців уже заселилися.

Зазначається, що 5-зірковий "Hotel de France", що стояв порожній, у центрі Відня віддали для проживання українок з дітьми. За останні кілька днів до кімнат уже оселилися 80 людей.

Договір між приватними фондами та власником був укладений на дев'ять місяців з можливістю продовження на три місяці. Це означає, що українці зможуть отримати дах над головою на рік.

Hotel de France у Відні / Фото trip.com

Зауважимо, за даними австрійської влади, близько 80% українських біженців розміщені у приватних будинках чи квартирах, але через зростання цін ситуація з такою нерухомістю також стає критичною.