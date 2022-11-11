Украинцев поселят в пятизвездочном отеле в центре Вены
Так, с каждым днем возникает все больше проблем с размещением наших граждан. Федеральные земли обсуждают варианты расселения в палаточные лагеря или модульные здания. Впрочем, сейчас запустили новый проект жилищной поддержки – селят в гостиницу в центре Вены.
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Это элитная гостиница в центре столицы Австрии. В номерах 5-звездочного отеля собираются разместить 350 женщин с детьми. Около сотни украинцев уже заселились.
Отмечается, что стоявший пустой 5-звездочный "Hotel de France" в центре Вены отдали для проживания украинок с детьми. За последние несколько дней в комнаты уже поселились 80 человек.
Договор между частными фондами и собственником был заключен на девять месяцев с возможностью продления на три месяца. Это значит, что украинцы смогут получить крышу над головой на год.
Hotel de France в Вене / Фото trip.com
Заметим, по данным австрийских властей, около 80% украинских беженцев размещены в частных домах или квартирах, но из-за роста цен ситуация с такой недвижимостью также становится критической.