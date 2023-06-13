У Бельгії український біженець виграв 500 тисяч євро в лотерею: на що витратить

Українець у Брюсселі зірвав лотерейний виграш на пів мільйона євро. Чоловік планує спершу влаштувати гучну вечірку, а потім зробити щось корисне для України.

Особу щасливчика традиційно не розкривають, але Національна лотерея Бельгії підтвердила, що він українець. Цікаво, що щасливий квиток він купив на заправці: це була скретч-картка за 5 євро. Саме вона мала виграшну комбінацію.

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Хто щасливчик

Деякі цікаві подробиці про переможця Національна лотерея Бельгії таки розкрила. Відомо, що везучий українець проживає в Брюсселі не менше року і має від 18 до 24 років. Йому пощастило не тільки в тому, що він збільшив свою ставку у 100 тисяч разів, а ще й тому, що виграш у лотерею в Бельгії не підлягає оподаткуванню.

Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії,

– сказала Джоук Вермоер, представниця Національної лотереї Бельгії.

Куди українець витратить виграш

Переможець спершу мріє влаштувати вечірку на виграні гроші, щоб подякувати всім, хто допоміг йому інтегруватися в Бельгії. А потім він планує зробити щось для своїх співвітчизників і відновлення України.

Про загадкового українського переможця відомо, що він знайшов у Бельгії роботу, але в майбутньому хотів би повернутися в Україну, щойно закінчиться війна.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бельгія прийняла щонайменше