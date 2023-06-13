Имя счастливчика традиционно не раскрывают, но Национальная лотерея Бельгии подтвердила, что он украинец. Интересно, что счастливый билет он купил на заправке: это была скретч-карта за 5 евро. Именно на ней была выигрышная комбинация.

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Кто счастливчик

Некоторые интересные подробности о победителе Национальная лотерея Бельгии все же раскрыла. Известно, что удачливый украинец проживает в Брюсселе не менее года и ему от 18 до 24 лет. Парню повезло не только в том, что он увеличил свою ставку в 100 тысяч раз, но и потому, что лотерейный выигрыш в Бельгии не подлежит налогообложению.

Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время тяжело радоваться всему происходящему в твоей стране. Но одновременно, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, исполнен надежды,

– сказала Джоук Вермоер, представитель Национальной лотереи Бельгии.

Куда украинец потратит выигрыш

Победитель сначала мечтает устроить вечеринку на выигранные деньги, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему интегрироваться в Бельгии. А потом он планирует сделать что-нибудь для своих соотечественников и восстановления Украины.

О загадочном украинском победителе известно, что он нашел в Бельгии работу, но в будущем хотел бы вернуться домой, как только закончится война.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Бельгия приняла как минимум 65 тысяч украинских беженцев.