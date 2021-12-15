Бив земляка металевим кошиком по обличчю: у Польщі заарештували українця

В місті Томашув-Мазовецький Лодзького воєводства поліція затримала 31-річного громадянина України. Чоловік жорстоко вбив 41-річного співвітчизника та намагався уникнути покарання за злочин.

Після усвідомлення скоєного українець швидко втік з місця злочину. Проте, правоохоронці змогли його розшукати в іншому місті.

Цікаво Все, що треба знати про номер PESEL в Польщі: розповідає експертка з питань легалізації

Детальніше про злочин, який здійснив українець в Польщі

Місцева поліція повідомляє, що 12 грудня приблизно о 8:30 працівники отримали сигнал про бійку в будинку, який орендують трудові мігранти. Поліцейським повідомили, що один з учасників конфлікту не подає ознак життя та є сильно закривавленим.

Правоохоронці негайно вирушили на місце події й знайшли тіло 41-річного чоловіка. Поліцейські намагалися надати йому допомогу, однак марно. Смерть підтвердили й лікарі швидкої допомоги. Постраждалим виявився 41-річний громадянин України. Йому завдали ударів кулаками, ногами та металевим кошиком по обличчю та голові. Отримані від цього рани виявилися несумісні з життям.

Особу вбивці підказали свідки – 8 українців та 2 грузини у віці від 19 до 44 років. Поліцейським вдалося знайти 31-річного ініціатора злочину в місті Шиманувка, що приблизно за 175 кілометрів від Томашова-Мазовецького.

Вчора, 14 грудня, українця, який вбив земляка, за рішенням суду заарештували на 3 місяці. Відомо, що раніше чоловік вже мав проблеми з порушенням закону. Йому загрожує довічне ув'язнення.