Біля Варшави відкрився парк розваг Majaland Warsaw: скільки коштують квитки

За 20 кілометрів від польської столиці відкрився величезний парк розваг Majaland Warsaw. Розповідаємо, як влаштований простір, натхненний мультиком про бджілку Маю (Pszczółka Maja), та скільки доведеться заплатити за вхід.

Що відомо про парк розваг Majaland Warsaw

На будівництво Majaland Warsaw з 26 атракціонами пішло 30 мільйонів євро. На території другого за величиною парку розваг у Польщі, крім зони розваг, є також і велика фуд-зона, до якої входять Bar Wikingów, Restauracja Mai, Słodka Heidi та World Aircraft Snac.

Це цікаво Українська мігрантка про свій досвід у Польщі: "треш" – "невідомо" – "все супер"

У скільки обійдеться вхід до Majaland Warsaw

Звичайний квиток для дітей зростом понад 1 метр і дорослих – 89,9 злотих.

Квиток для дітей зростом від 85 до 100 сантиметрів – 44,9 злотих.

Квиток для дітей зростом нижче 85 сантиметрів – 1 злотий.

Квиток для людей старше 70 років – 44,9 злотих.

Квиток для людей з інвалідністю або для вагітних жінок (>8 місяців) – 69,9 злотих.

Паркінг – 12 злотих.

Як добратися до парку розваг під Варшавою

Majaland Warsaw розташований у польському селі Гурашка, що за 20 кілометрів від Варшави. За адресою: вулиця Przelotowa, 1.

Дістатись туди із Варшави зручно автобусом. На залізничному вокзалі Warszawa Centralna потрібно сісти в автобус №525 (напрямок Międzylesie), тоді на зупинці "Trawiasta 02" пересісти в автобус №720 або 730 (напрямок Brzeziny) і доїхати до зупинки "Polna 02" – парк поруч із нею.

Як влаштований парк розваг Majaland Warsaw: дивіться відео