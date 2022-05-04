Что известно о парке развлечений Majaland Warsaw

На строительство Majaland Warsaw с 26 аттракционами ушло 30 миллионов евро. На территории второго по величине парка развлечений в Польше, кроме зоны развлечений, есть также и большая фуд-зона, в которую входят Bar Wikingów, Restauracja Mai, Słodka Heidi и World Aircraft Snac.

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Во сколько обойдется вход в Majaland Warsaw

Обычный билет для детей ростом более 1 метра и взрослых – 89,9 злотых.

Билет для детей ростом от 85 до 100 сантиметров – 44,9 злотых.

Билет для детей ростом ниже 85 сантиметров – 1 злотый.

Билет для людей старше 70 лет – 44,9 злотых.

Билет для людей с инвалидностью или для беременных женщин (> 8 месяцев) – 69,9 злотых.

(> Паркинг – 12 злотых.

Как добраться до парка развлечений под Варшавой

Majaland Warsaw расположен в польской деревне Гурашка, в 20 километрах от Варшавы. По адресу: улица Przelotowa, 1.

Добраться туда из Варшавы удобно автобусом. На железнодорожном вокзале Warszawa Centralna нужно сесть в автобус №525 (направление Międzylesie), тогда на остановке "Trawiasta 02" пересесть в автобус №720 или 730 (направление Brzeziny) и доехать до остановки "Polna 02" – парк рядом с ней.