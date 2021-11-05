Накануне глава польского Минздрава Адам Недзельский провел встречу с представителями Польского совета торговых центров. Они обсудили ухудшение ситуации с COVID-19.

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Представители совета пообещали ужесточить контроль соблюдения коронавирусных ограничений на территории торговых центров. Чтобы способствовать этому, перед входами в здание охранник будет предлагать посетителям получить маску бесплатно.

Контроль усиливают и правоохранители

В течение первых трех дней ноября польские правоохранители выписали более 13,5 тысячи предупреждений и почти 5,7 тысячи штрафов из-за отсутствия защитной маски в общественных местах. Отметим, что соответствующее нарушение в стране карается штрафом – от 20 до 500 злотых. Это примерно 132 – 3308 гривен. Если же дойдет до суда, эта сумма может увеличиться и до 5 000 злотых или 33 083 гривен.

Что происходит с COVID-19 в Польше

Там продолжают фиксировать рекордные показатели заболевания коронавирусом. В субботу, 30 октября, например, сообщили о 9 798 новых больных – это на 56% больше, чем в тот же день на прошлой неделе. В Минздраве объяснили, что болеют преимущественно невакцинированные лица. По состоянию на начало ноября полностью привиты 55% жителей страны.

При этом в Центре математического моделирования университета Варшавы утверждают, что ситуация будет ухудшаться и дальше. Мол, уже в первой половине ноября количество новых случаев в сутки может составить 25 тысяч. Количество заражений, по прогнозам специалистов, начнет идти на убыль ближе к концу декабря.