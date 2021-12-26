Про це свідчать результати дослідження NMS Market Research. Опитування проводили з 6 по 16 грудня. У ньому взяли участь 1 211 осіб віком від 18 років.
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Результати опитування
Згідно з даними NMS Market Research, 52% жителів Чехії підтримують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. 42% – виступають проти.
Цікаво, що щеплені люди та антивакцинатори по-різному сприймають небезпеку коронавірусу. Нещеплені люди вірять, що вакцинація більш небезпечна, ніж сам вірус. Серед учасників опитування NMS Market Research 25% погодилися з тим, що вакцинація страшніша за хворобу, а 63% респондентів висловили протилежну думку.
Також 69% вакцинованих проти COVID-19 чехів вважають, що невакциновані люди стали жертвами дезінформації.
При цьому жителі Чехії доволі оптимістично думають про подальший розвиток пандемії. 33% респондентів припустили, що наступного року ситуація покращиться. 14% вірять у погіршення сценарію. Найбільш позитивно налаштованими є студенти університетів та люди, які вже отримали бустерну дозу вакцини.
Коронавірус в Чехії
- Нагадуємо, що за час пандемії в Чехії було зафіксовано понад 2,4 мільйона випадків коронавірусної інфекції.
- Померли від ускладнень, спричинених COVID-19, понад 35 тисяч жителів країни.
- Дві дози вакцини проти коронавірусу отримали близько 62% населення.