Про це свідчать результати дослідження NMS Market Research. Опитування проводили з 6 по 16 грудня. У ньому взяли участь 1 211 осіб віком від 18 років.

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Результати опитування

Згідно з даними NMS Market Research, 52% жителів Чехії підтримують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. 42% – виступають проти.

Цікаво, що щеплені люди та антивакцинатори по-різному сприймають небезпеку коронавірусу. Нещеплені люди вірять, що вакцинація більш небезпечна, ніж сам вірус. Серед учасників опитування NMS Market Research 25% погодилися з тим, що вакцинація страшніша за хворобу, а 63% респондентів висловили протилежну думку.

Також 69% вакцинованих проти COVID-19 чехів вважають, що невакциновані люди стали жертвами дезінформації.

При цьому жителі Чехії доволі оптимістично думають про подальший розвиток пандемії. 33% респондентів припустили, що наступного року ситуація покращиться. 14% вірять у погіршення сценарію. Найбільш позитивно налаштованими є студенти університетів та люди, які вже отримали бустерну дозу вакцини.

Коронавірус в Чехії