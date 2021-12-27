Такі результати дослідження центру "Соціальний моніторинг". Загальноукраїнське соціологічне опитування населення проводилося у листопаді та грудні поточного року. У ньому взяли участь 10 тисяч респондентів.

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Результати опитування

За даними центру "Соціальний моніторинг", 42,4% учасників опитування твердо не бажають покидати свою країну. Ще 20,3% українців обрали варіант "Швидше ні".

Точно хочуть назавжди покинути Україну та виїхати жити за кордон 11,6% респондентів. Також 19,5% опитаних обрали варіант "Швидше так".

Ще 6,2% громадян України не змогли визначитися. Вони обрали пункт "Важко відповісти".

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