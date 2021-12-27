Таковы результаты исследования центра "Социальный мониторинг". Общеукраинский социологический опрос населения проводился в ноябре и декабре текущего года. В нем приняло участие 10 тысяч респондентов.

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Результаты опроса

По данным центра "Социальный мониторинг", 42,4% участников опроса твердо не хотят покидать свою страну. Еще 20,3% украинцев выбрали вариант "Скорее нет".

Точно хотят навсегда покинуть Украину и уехать за границу 11,6% респондентов. Также 19,5% опрошенных выбрали вариант "Скорее да".

Еще 6,2% граждан Украины не смогли определиться. Они выбрали пункт "Затрудняюсь ответить".