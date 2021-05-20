Нововведения вводят в соответствии с решением Гомельского областного Совета . Местный сбор в целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 года до 1 января 2023 года. Он касается механических транспортных средств, имеющих не менее четырех колес и технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.

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Как будет происходить уплата сбора

Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей или более 300 гривен).

Взимания сбора будет осуществляться в белорусских рублях . До пересечения границы уплату следует осуществить в учреждении банка , а при пересечении границы это можно будет сделать непосредственно в пункте пропуска .

Белорусская сторона отмечает, что сбор следует уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае сбор будет считаться оплаченным.

В документе, подтверждающем уплату, должны быть указаны следующие реквизиты : фамилия плательщика (наименование юридического лица), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства и назначение платежа. В случае оплаты через интернет-банкинг, чек можно предъявить в бумажном или электронном виде.

Кто освобождается от уплаты сбора

Освобожденными от уплаты местного сбора будут лица, которые направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Беларуси и граждане Беларуси . Также иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, если те направляются в Украину, чтобы посетить родственников, и другие лица, которые имеют такое право согласно решению Гомельской областной Рады.