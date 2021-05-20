Нововведения вводят в соответствии с решением Гомельского областного Совета. Местный сбор в целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 года до 1 января 2023 года. Он касается механических транспортных средств, имеющих не менее четырех колес и технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.
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Как будет происходить уплата сбора
Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей или более 300 гривен).
Взимания сбора будет осуществляться в белорусских рублях. До пересечения границы уплату следует осуществить в учреждении банка, а при пересечении границы это можно будет сделать непосредственно в пункте пропуска.
В документе, подтверждающем уплату, должны быть указаны следующие реквизиты: фамилия плательщика (наименование юридического лица), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства и назначение платежа. В случае оплаты через интернет-банкинг, чек можно предъявить в бумажном или электронном виде.
Кто освобождается от уплаты сбора
Освобожденными от уплаты местного сбора будут лица, которые направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Беларуси и граждане Беларуси. Также иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, если те направляются в Украину, чтобы посетить родственников, и другие лица, которые имеют такое право согласно решению Гомельской областной Рады.