Цієї неділі у Польщі відмічають одразу два свята – Успіння Пресвятої Діви Марії та День польського війська. Biedronka має дозвіл працювати у такі дні, оскільки надає у своїх відділеннях поштові послуги.

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"Святкова" торгівля

З липня 2021 року Biedronka разом з Poczta Polska відкрила у своїх магазинах відділення відправки та отримання посилок. Завдяки прогалині у законодавстві, супермаркети таким чином мають право працювати навіть у заборонені для продуктових магазинів дні, зокрема у неділю та на свята.

Наразі за такою формулою працює понад 420 з понад 3 100 магазинів Biedronka на території всієї Польщі. Разом з низкою інших мереж польських супермаркетів, Biedronka ефективно використовує дану можливість, хоча прибутки від поштових відділень мінімальні.

Нагадаємо, що уряд Польщі не у захваті від масового відкриття поштових відділень у супермаркетах. Можновладці зареєстрували новий законопроєкт, який вкотре обмежить торгівлю у вихідні та святкові дні.

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