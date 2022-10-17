Biedronka відкрила у Варшаві перший магазин, де "працюють" та "закупляються" лише діти

Biedronka у співпраці зі Smart Kids Planet відкрила в Польщі перший дитячий магазин. Єдина така торгова точка мережі, яка призначена лише для наймолодших клієнтів, з'явилася в Centrum Mądrej Zabawy. Маленькі покупці можуть придбати молоко, овочі, хліб та брендову продукцію. Але не все тут справжнє.

Від суботи, 15 жовтня, на фабриці Norblin (що у Варшаві) працює перша дитяча Biedronka. Магазин має площу 1600 квадратних метрів і розділений на дев'ять зон. Для чого призначений такий проєкт, розповідаємо далі.

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Яка концепція першої Biedronka для дітей

Завдяки спільному проєкту Biedronka та Smart Kids Planet наймолодші покупці можуть навчитися відповідально ставитися до соціально важливих речей. Наприклад, навчитися правильно сортувати відходи, зменшити кількість харчових відходів або опанувати основи підприємництва через гру.

У Варшаві відкрилася Biedronka для дітей / Фото warszawa.wyborcza

Пластиковий хліб і цукерки, болгарський перець, помідори, ківі, молоко Milk Valley, рукола і баранина, а також заморожені страви візуально не відрізняються від справжньої продукції мережі. Спочатку навіть важко сказати, що це не справжній магазин.

У просторі, що організований як типовий торговий зал Biedronka, діти відіграють роль персоналу магазину та покупців, що закупляються за підготовленим списком. А маленькі касири приймають оплату в спеціальній валюті – Smart Złotówkach.

Діти можуть працювати разом у групі та розвивати логічне мислення. Формування звичок здорового харчування у наймолодших та вивчення математики через гру має стати для них цікавою пригодою. Співпраця між Biedronka та Smart Kids Planet є відповіддю на велику потребу в знаннях про екологію та харчування в останні роки.

Діти відіграють роль персоналу та покупців у Biedronka / Фото warszawa.wyborcza

Де Biedronka відкрила свій перший дитячий магазин

Перший Smart Play Center для дітей у Польщі доступний на фабриці Norblina у Варшаві за адресою Żelazna 51/53. Там є 9 зон, які облаштовані атракціонами. Творці магазину хочуть поєднати науку з розвагами, слідуючи світовому тренду edutainment.