С субботы, 15 октября, на фабрике Norblin (в Варшаве) работает первая детская Biedronka. Магазин имеет площадь 1600 квадратных метров и разделен на девять зон. Для чего предназначен такой проект, рассказываем дальше.

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Какая концепция первой Biedronka для детей

Благодаря совместному проекту Biedronka и Smart Kids Planet самые младшие покупатели могут научиться ответственно относиться к социально важным вещам. Например, научиться правильно сортировать отходы, уменьшить количество пищевых отходов или овладеть основами предпринимательства через игру.

В Варшаве открылась Biedronka для детей / Фото warszawa.wyborcza

Пластиковый хлеб и конфеты, болгарский перец, помидоры, киви, молоко Milk Valley, руккола и баранина, а также замороженные блюда практически не отличаются от настоящей продукции сети. Поначалу даже трудно сказать, что это не настоящий магазин.

В пространстве, организованном как типичный торговый зал Biedronka, дети играют роль персонала магазина и покупателей, закупаемых по подготовленному списку. А маленькие кассиры принимают оплату в специальной валюте – Smart Złotówkach.

Дети могут работать в группе и развивать логическое мышление. Формирование привычек здорового питания у самых младших и изучение математики через игру должно стать для них интересным приключением. Сотрудничество между Biedronka и Smart Kids Planet является ответом на большую потребность в знаниях об экологии и питании в последние годы.

Дети играют роль персонала и покупателей в Biedronka / Фото warszawa.wyborcza

Где Biedronka открыла свой первый детский магазин