Biedronka пожертвувала 1,5 мільйона злотих, щоб захистити диких тварин у Польщі

Відома мережа польських супермаркетів Biedronka пожертвувала 1,5 мільйона злотих на охорону тварин у країні. Втім, ця сума може збільшитися.

Гроші передали Польському суспільству охорони природи – Salamandra. Їх спрямують на охорону шести видів: вовка, рисі, зубра, їжака, карликової сови і морської свині.

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Що розповіли у Biedronka

Втім, сума допомоги ще може збільшитися. Адже мережа планує залучити й кошти, виручені від продажу нової книги, яка супроводжує кампанію Gang Swojaków. У мережі супермаркетів пояснили, чому підтримують організації, які захищають диких тварин у Польщі.

Як організація, ми віддані нашим цілям сталого розвитку. Одна з них – це збереження біорізноманіття. Це для нас дуже важливо,

– підкреслив Марчін Ладак, член правління мережі Biedronka.

Книга "Захистімо види, що зникають" вже з'явилася на прилавках супермаркетів Biedronka. Відомо, що увесь дохід від її продажу буде направлений на охорону видів, про яких у ній мовиться.