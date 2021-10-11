Деньги передали Польском обществу охраны природы – Salamandra. Их направят на охрану шести видов: волка, рыси, зубра, ежа, карликовой совы и морской свиньи.

Важно Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Что рассказали в Biedronka

Впрочем, сумма помощи еще может увеличиться. Ведь сеть планирует привлечь и средства, вырученные от продажи новой книги, которая сопровождает кампанию Gang Swojaków. В сети супермаркетов объяснили, почему поддерживают организации, защищающие диких животных в Польше.

Как организация, мы преданы нашим целям устойчивого развития. Одна из них - это сохранение биоразнообразия. Это для нас очень важно,

– подчеркнул Марчин Ладак, член правления сети Biedronka.

Книга "Защитим исчезающие виды" уже появилась на прилавках супермаркетов Biedronka. Известно, что весь доход от ее продажи будет направлен ​​на охрану видов, о которых в ней говорится.

Справка. Сеть насчитывает более 3000 дисконтных магазинов в более 1000 населенных пунктов Польши. Biedronka в переводе с польского означает "божья коровка".