Звісно, мільйонером за рік роботи касиром не стати, однак все ж можна непогано заробити. Які зарплати у працівників популярних мереж у Польщі – далі у матеріалі.

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Biedronka

Нові працівники, які працевлаштовуються на повну ставку касира-продавця у Biedronka, заробляють від 3 250 до 3 600 злотих брутто (залежно від розташування магазину). Крім цього, на них чекають премії за відсутність лікарняних та незапланованих відпусток.

Згідно з політикою компанії, працівникам підвищують зарплати після 1 та 3 років безперервної роботи у їхньому супермаркеті. Таким чином досвідчений касир-продавець з 3-літнім стажем може заробляти від 3 400 злотих у маленьких населених пунктах та до 3 850 злотих у великих містах.

Додамо, що власник мережі Biedronka нещодавно пообіцяв підвищити оклад для всіх своїх працівників щонайменше на 200 злотих.

Які зарплати в Biedronka / Фото Shutterstock

Lidl

У торговій мережі Lidl зарплати коливаються від 3 400 злотих до 4 150 злотих брутто для працівників, які лише почали здобувати трудовий стаж. Після першого року роботи працедавець гарантує підвищення окладу до рівня від 3 500 злотих до 4 350 злотих, а після другого – від 3 700 злотих до 4 600 злотих.

Оклад працівників Lidl у Польщі / Фото NewsBeezer

Pepco

Для тих, хто лише починає працювати у цій мережі, передбачені зарплати від 2 800 злотих. Після першого року роботи керівництво готове переглянути умови трудового договору і збільшити оклад щонайменше на 200 злотих.

Скільки платять у польському Pepco | Фото Bankier.pl

Media Expert

Доходи співробітників цієї мережі побутової техніки та електроніки напряму залежать від рівня продажів. У середньому кожен продавець отримує тут від 3 000 до 6 000 злотих на місяць, також у залежності від місцевості та досвіду роботи.

Робота у мережі Media Expert у Польщі / Фото Zestart

McDonald's

Заробіток у найпопулярнішій мережі фастфудів стартує з 2 200 злотих нетто, однак його можна суттєво збільшити. Мережа дозволяє брати додаткові години, а у нічні зміни зарплата значно вища. Якщо касир-продавець підійметься кар'єрними сходинками до посади менеджера, то може розраховувати на зарплату у розмірі від 3 500 злотих до 4 300 злотих нетто.

Зарплати у McDonald's у Польщі / Фото xiaomist