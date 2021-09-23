Конечно, миллионером за год работы кассиром не стать, но все же можно неплохо заработать. Какие зарплаты у работников популярных сетей в Польше – далее в материале.

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Biedronka

Новые работники, которые трудоустраиваются на полную ставку кассира-продавца в Biedronka, зарабатывают от 3 250 до 3 600 злотых брутто (в зависимости от расположения магазина). Кроме этого, их ждут премии за отсутствие больничных и незапланированных отпусков.

Согласно политике компании, работникам повышают зарплаты после 1 и 3 лет непрерывной работы в их супермаркете. Таким образом опытный кассир-продавец с 3-летним стажем может зарабатывать от 3 400 злотых в маленьких населенных пунктах и ​​до 3 850 злотых в крупных городах.

Добавим, что владелец сети Biedronka недавно пообещал повысить оклад для всех своих работников как минимум на 200 злотых.

Какие зарплаты в Biedronka / Фото Shutterstock

Lidl

В торговой сети Lidl зарплаты колеблются от 3 400 злотых до 4 150 злотых брутто для работников, которые только начали получать трудовой стаж. После первого года работы работодатель гарантирует повышение оклада до уровня от 3 500 злотых до 4 350 злотых, а после второго – от 3 700 злотых до 4 600 злотых.

Оклад работников Lidl в Польше / Фото NewsBeezer

Pepco

Для тех, кто только начинает работать в этой сети, предусмотренны зарплаты от 2 800 злотых. После первого года работы руководство готово пересмотреть условия трудового договора и увеличить оклад как минимум на 200 злотых.

Сколько платят в польском Pepco / фото Bankier.pl

Media Expert

Доходы сотрудников этой сети бытовой техники и электроники напрямую зависят от уровня продаж. В среднем каждый продавец получает здесь от 3 000 до 6 000 злотых в месяц, также в зависимости от местности и опыта работы.

Работа в сети Media Expert в Польше / Фото Zestart

McDonald's

Заработок в популярной сети фаст-фудов стартует от 2 200 злотых нетто, однако его можно существенно увеличить. Сеть позволяет брать дополнительные часы работы, а в ночные смены зарплата значительно выше. Если кассир-продавец поднимется по карьерной лестнице до должности менеджера, то может рассчитывать на зарплату в размере от 3 500 злотых до 4 300 злотых нетто.

Зарплаты в McDonald's в Польше / Фото xiaomist