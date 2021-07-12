Торговля в воскресенье в Польше запрещена законом. Поэтому все больше магазинов начинают сотрудничество с почтовыми сервисами. Это единственная возможность для польских торговых сетей осуществлять реализацию товаров в воскресенье.

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Детали воскресной работы Biedronka

Первый магазин Biedronka, в котором можно делать покупки в неторговые дни, будет открыт в варшавском районе Урсус уже в это воскресенье. На дверях магазина Biedronka написано: "Пункт обработки посылок: Poczta Polska, Allegro smart". Он будет работать с 7:00 до 23:00 по адресу Skoroszewska 5B.

Biedronka будет работать в воскресенье / Фото The Warsaw

Кроме Урсуса, сеть хочет открыть магазины еще в нескольких районах. Но перед этим владельцы протестуют эффективность первой такой торговой точки.