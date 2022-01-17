Показник безробіття в Польщі, за різними інформаційними даними, складає від 3% до 5,4%. Кращі результати мають лише Чехія (2,2%) та Нідерланди (2,7%).

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Яким чином при низькому безробітті попит на робочу силу зростає

Чому при такому низькому рівні безробіття у Польщі спостерігається дефіцит робітників? Відповідь на це питання дала Руслана Бровчук, експертка з працевлаштування агентства "Перша Віза". За її словами, кількість робочих вакансій перевищує кількість працездатних осіб в Польщі.

Заробітчани зацікавлені працювати на підприємствах, де є дефіцит кадрів, а країна зацікавлена у таких робітниках, тому влада спрощує легалізацію іноземців,

– пояснює Руслана Бровчук.

Експертка компанії "Перша Віза" додає, що загальна кількість вільних робочих місць в Польщі складає понад 1,3 мільйона вакансій. Найбільше потребують працівників у сферах промисловості, обслуговування та будівництва.

До речі, останнім часом рівень безробіття знизився у всіх європейських країнах до 6,5%. Так, в Україні у першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5%, в кінці року цей показник знизився до 9,7%.

Зверніть увагу! У Польщі перебуває близько 1,5 мільйона трудових мігрантів з України. З них понад 300 тисяч українців мають дійсну посвідку на проживання.

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