Показатель безработицы в Польше, по разным информационным данным, составляет от 3% до 5,4%. Лучшие результаты только у Чехии (2,2%) и Нидерландов (2,7%).
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Каким образом при низкой безработице спрос на рабочую силу растет
Почему при столь низком уровне безработицы в Польше наблюдается дефицит рабочих? Ответ на этот вопрос дала Руслана Бровчук, эксперт по трудоустройству агентства "Первая Виза". По ее словам, количество рабочих вакансий превышает количество трудоспособных в Польше.
Работники заинтересованы работать на предприятиях, где есть дефицит кадров, а страна заинтересована в таких рабочих, поэтому власть упрощает легализацию иностранцев,
– объясняет Руслана Бровчук.
Эксперт компании "Первая Виза" добавляет, что общее количество свободных рабочих мест в Польше составляет более 1,3 миллиона вакансий. Чаще всего ищут работников в сферах промышленности, обслуживания и строительства.
Кстати, в последнее время уровень безработицы снизился во всех европейских странах до 6,5%. Так, в Украине в первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5%, а в конце года этот показатель снизился до 9,7%.
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