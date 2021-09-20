У країні вирішили боротися з цієї проблемою категоричними методами. Тому австрійський міністр зобов'язав AMS в подібних випадках позбавляти безробітних належної їм допомоги на термін до шести тижнів.

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Які переваги мають вакциновані особи в Австрії

Слід зазначити, що в Австрії дедалі більше компаній наполягають на обов'язковості щеплення проти COVID-19 серед працівників та кандидатів на відкриті вакансії.

Так, з 1 вересня у Нижній Австрії почали вимагати надання доказів вакцинації для вступників на будь-яку посаду в земельних органах державного управління. Інші федеральні землі, зокрема Відень і Штирія, вимагають COVID-сертифікати для шукачів вакансій в галузях медицини та соціальних служб. Крім того, за словами консультантів служби зайнятості, вимога щодо наявності COVID-сертифікатів стає все більш поширеною також в промисловості та торгівлі.

Переваги в Австрії мають не лише вакциновані наймані працівники та кандидати на посади, але й приватні підприємці. Відомо, що невакциновані бізнесмени витрачають більше на страховий поліс, адже вакцинація проти коронавірусу покриває деякі ризики та впливає на коефіцієнт, за яким зменшується плата за страховку.

Як безробітних антивакцинаторів будуть позбавляти допомоги

AMS не буде запитувати у зареєстрованих безробітних інформацію про наявність щеплення. Позбавлення фінансової допомоги можливе виключно у тих випадках, коли отримувач допомоги відхилить запропоноване йому робоче місце через небажання пред'явити потенційному роботодавцю COVID-сертифікат.

Ініціатива не буде застосована до тих осіб, які є звільненими від необхідності робити щеплення за медичними показаннями.