Безплатні авіаквитки для українців до Канади: як отримати

Українці, які хочуть вирушити до Канади, мають можливість зробити це безкоштовно. Туристичний фонд Ukraine2Canada надасть безплатні квитки на такі рейси.

Безплатні авіаквитки для українців до Канади

Організація пропонує українським біженцям оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків відбувається дотримуючись черги кожні 15 днів – видають по 300 квитків.

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Загалом за цією програмою планують відправити до Канади щонайменше 10 тисяч біженців з України. Як зазначається, наступна видача авіаквитків очікується 15 серпня.

Щоб скористатися безкоштовним перельотом, потрібно:

мати дійсну візу за програмою CUAET;

бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;

не подавати заявки на безплатні квитки від інших організацій.

Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст в Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс авіаліній,

– йдеться у повідомленні.

Що ще треба знати

Зазначається, що всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, отримають одне бронювання і полетять разом. Для декількох сімей програма не може гарантувати один і той самий рейс, проте в заявці можна вказати таке побажання і організація намагатиметься згрупувати сім'ї й друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс підготуйте фото паспорта, візи CUAET, COVID-сертифікату. Для дітей, які подорожують з одним з батьків, треба письмову згоду іншого з батьків з їх контактними даними та фото паспорта.

Протягом тижня після реєстрації з вами зв'яжуться для уточнення деталей польоту. Реєстрація на рейси відбудеться 15 серпня з 17:00 на головній сторінці. Однак, краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки попит на безплатний переліт дуже високий.