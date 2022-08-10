Бесплатные авиабилеты для украинцев в Канаду

Организация предлагает украинским беженцам оплаченный авиаперелет в Канаду. Выдача билетов происходит по очереди каждые 15 дней – выдают по 300 билетов.

Интересно Латвийская авиакомпания первой в ЕС разрешила персоналу тату, пирсинг и нестандартные прически

В общей сложности по этой программе планируют отправить в Канаду как минимум 10 тысяч беженцев из Украины. Следующая выдача авиабилетов ожидается 15 августа.

Чтобы воспользоваться бесплатным перелетом, нужно:

иметь действительную визу по программе CUAET;

быть готовыми вылететь в Канаду в течение следующих 30 дней;

не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.

Программа позволяет вылететь из разных городов по всей Европе и прибыть в разные города в Канаде. Для этого при регистрации необходимо указать желаемый город вылета и прибытия. Программа подберет наиболее приближенный к вашим координатам рейс авиалиний,

– говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Все члены одной семьи, которые будут подаваться на рейс вместе, получат одно бронирование и полетят вместе. Для нескольких семей программа не может гарантировать один и тот же рейс, однако в заявке можно указать такое пожелание и организация будет пытаться сгруппировать семьи и друзей на единые рейсы.

Перед регистрацией на рейс подготовьте фото паспорта, визы CUAET, сертификата COVID. Для детей, путешествующих с одним родителем, нужно письменное согласие другого родителя с их контактными данными и фото паспорта.

В течение недели после регистрации с вами свяжется для уточнения деталей полета. Регистрация на рейсы состоится 15 августа с 17:00 на главной странице. Однако лучше проверять открытие регистрации раньше, поскольку спрос на бесплатный перелет очень высок.