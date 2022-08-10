Безплатні авіаквитки для українців до Канади

Організація пропонує українським біженцям оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків відбувається дотримуючись черги кожні 15 днів – видають по 300 квитків.

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Загалом за цією програмою планують відправити до Канади щонайменше 10 тисяч біженців з України. Як зазначається, наступна видача авіаквитків очікується 15 серпня.

Щоб скористатися безкоштовним перельотом, потрібно:

мати дійсну візу за програмою CUAET;

бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;

не подавати заявки на безплатні квитки від інших організацій.

Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст в Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс авіаліній,

– йдеться у повідомленні.

Що ще треба знати

Зазначається, що всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, отримають одне бронювання і полетять разом. Для декількох сімей програма не може гарантувати один і той самий рейс, проте в заявці можна вказати таке побажання і організація намагатиметься згрупувати сім'ї й друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс підготуйте фото паспорта, візи CUAET, COVID-сертифікату. Для дітей, які подорожують з одним з батьків, треба письмову згоду іншого з батьків з їх контактними даними та фото паспорта.

Протягом тижня після реєстрації з вами зв'яжуться для уточнення деталей польоту. Реєстрація на рейси відбудеться 15 серпня з 17:00 на головній сторінці. Однак, краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки попит на безплатний переліт дуже високий.