Відтак, на гарячій лінії дитячого омбудсмена в Польщі почав працювати україномовний психолог. Про це було повідомлено у твіттері.

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Як отримати психологічну допомогу для дітей-біженців в Польщі

24 лютого українці прокинулися під звуки вибухів. Панічне збирання валіз, довга дорога, страх за безпеку та життя, невідомість перед майбутність, намагання подолати паніку та тривогу – з усім цим складно впоратися дорослій людині зі здоровою психікою, то що говорити за вразливих дітей. Зовсім юні українці не розуміють, що таке війна, і чому вони змушені втікати з власних домівок. Допомогти їм заспокоїтися та адаптуватися до нових умов найкраще спроможні фахівці з дитячої психології.

Отримати консультацію спеціаліста можна за телефонним номером 800 12 12 12. Лінія є повністю безплатною для громадян України.

Психологи-волонтери спілкуються українською та російською мовами. Графік роботи наразі такий:

з 15:00 до 22:00 : 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 та 30 березня;

: 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 та 30 березня; з 22:00 до 6:00: 11 та 26 березня.

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