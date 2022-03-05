Следовательно, на горячей линии детского омбудсмена в Польше начал работать украиноязычный психолог. Об этом было сообщено в твиттере.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Как получить психологическую помощь для детей-беженцев в Польше

24 февраля украинцы очнулись под звуки взрывов. Паническая уборка чемоданов, долгая дорога, страх за безопасность и жизнь, неизвестность перед будущем, попытки преодолеть панику и тревогу – со всем этим сложно справиться взрослому человеку со здоровой психикой, что говорить за уязвимых детей. Совсем юные украинцы не понимают, что такое война, и почему они вынуждены бежать из своих домов. Помочь им успокоиться и адаптироваться к новым условиям лучше состоятельные специалисты по детской психологии.

Получить консультацию специалиста можно по телефонному номеру 800 12 12 12 . Линия полностью бесплатна для граждан Украины.

Психологи-волонтеры общаются на украинском и русском языках. График работы в настоящее время таков:

с 15:00 до 22:00 : 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 и 30 марта;

с 22:00 до 6:00 : 11 и 26 марта.